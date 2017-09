Hallado un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial con los restos de 23 tripulantes

La nave submarina, hallada frente a la costa de Bélgica, se hundió durante la Primera Guerra Mundial, probablemente tras el impacto de una mina marina

Un sumergible alemán de la Primera Guerra Mundial ha sido hallado a unos 25-30 metros de profundidad frente a la costa de Bélgica, en un lugar que no ha sido revelado por las autoridades belgas con el fin de preservar el hallazgo, según acaba de informar The Associated Press. Todo parece indicar que se trata de un sumergible del tipo UB II, de 27 metros de largo y 6 metros de ancho, que se encuentra prácticamente intacto y "con los restos de sus 23 tripulantes en su interior", según ha destacado Carl Decaluwé, el gobernador de la provincia de Flandes Occidental.

Las imágenes de vídeo obtenidas por los investigadores muestran un sumergible en buen estado de conservación, con algas y crustáceos adheridos y rodeado de redes de pesca. Solamente se observan daños en la parte delantera de la nave, seguramente causados por el impacto de una mina marina, que acabó hundiéndolo. Dos tubos lanzatorpedos quedaron destruidos, pero el tubo inferior permanece cerrado e intacto. Decaluwé ha contactado con el embajador alemán para decidir qué hacer con los restos. La nave submarina perteneció a una de las flotillas alemanas de U-Boote que estuvieron estacionadas en Flandes durante la Primera Guerra Mundial. Se trata del undécimo naufragio de este tipo que ha sido hallado hasta la fecha en aguas territoriales belgas.