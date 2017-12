10 grandes hallazgos arqueológicos de 2017

A pesar de su reducido tamaño, unos 3,5 centímetros de largo, esta gema provocó lágrimas entre algunos de sus restauradores. El Ágata del Combate de Pilos, hallada en la tumba intacta de un guerrero micénico o un sacerdote enterrado en Pilos (Grecia) alrededor del 1500 a.C., representa una batalla entre tres guerreros: el héroe, con escudo y taparrabos, ya ha derrotado a un adversario y está a punto de vencer a un segundo enemigo. "No afirmamos que la escena esté directamente relacionada con los poemas de Homero, pero resulta muy evocadora de algunas batallas de la Ilíada", explicaban Sharon Stocker y Jack Davis, los directores de la excavación, de la Universidad de Cincinnati, a National Geographic. "Parece ser que los minoicos producían un tipo de arte que nadie se imaginaba que pudieran producir. Este sello, que debería de incluirse en todos los próximos textos de historia del arte, cambiará la percepción del arte prehistórico", concluía Stocker. Más información aquí.

Foto: Courtesy of The Department of Classics, University of Cincinnati