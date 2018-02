"Estado de decepción": el poder de la propaganda nazi

"La propaganda es un arma verdaderamente terrible en manos de un experto".

Adolf Hitler, Mein Kampf, 1924.

"Adolf Hitler fue un ávido estudiante de la propaganda de los Aliados en la Primera Guerra Mundial, sus rivales socialistas y comunistas, el Partido Fascista italiano, así como la publicidad moderna", dice el comisario de la exposición State of Deception: The Power of Nazi Propaganda, que muestra el Holocaust Memorial Museum de los Estados Unidos, Steven Luckert . "Basándose en estos modelos, comercializó con éxito el Partido Nazi, su ideología y él mismo al pueblo alemán".

La exposición revela cómo, poco después de la Primera Guerra Mundial, el Partido Nazi comenzó a transformarse de un oscuro y extremista grupo opositor, en el mayor partido político de la Alemania democrática. Hitler desde el principio reconoció cómo la propaganda, combinada con el uso del terror, podría ayudar a su partido radical a obtener apoyo masivo y los votos de los alemanes.

Personalmente adaptó el símbolo antiguo de la esvástica y los colores de rojo, negro y blanco para crear la bandera del movimiento. Al hacerlo, Hitler estableció una poderosa identidad visual que ha marcado al Partido Nazi desde entonces.

Después de tomar el poder, el Partido Nazi asumió todas las comunicaciones en Alemania. Organizó los recursos del estado para consolidar el poder y promover implacablemente su visión de una Alemania "utópica y racialmente pura" que necesitaba defenderse de aquellos que la destruirían. Los judíos fueron elegidos como los principales enemigos, pero otros, incluidos los romaníes, los homosexuales, los testigos de Jehová y las personas con discapacidades mentales y físicas, también fueron retratadas como amenazas a la "comunidad nacional".

Alemania racionalizó la expansión territorial de Alemania como defensa propia frente al resto del mundo

Mientras Alemania empujaba al mundo a la guerra, la propaganda nazi racionalizó la expansión territorial de Alemania como defensa propia. Los judíos fueron representados como agentes de enfermedad y corrupción. Las acciones de los nazis en su contra, en Alemania y en los países ocupados, se promovieron como medidas necesarias para proteger a la población en general.

Con piezas raramente vistas con anterioridad, State of Deception: The Power of Nazi Propaganda ofrece un rico entorno que ilustra vívidamente el insidioso atractivo de gran parte de la propaganda nazi. La exhibición podrá visitarse desde el 25 de enero hasta el 13 de mayo de 2018, en el Centro de Visitantes del Parlamento Europeo, en Bélgica. La información también está disponible en la plataforma multimedia de la institución.