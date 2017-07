Encuentran huesos humanos en un bombardero estadounidense que se estrelló en 1944 en el mar Adriático

El bombardero 'The Tulsamerican' fue alcanzado tras un bombardeo en la Polonia ocupada por los nazis y finalmente se estrelló en aguas de Croacia el 17 de diciembre de 1944

Una misión subacuática ha localizado varios huesos humanos cerca de un bombardero pesado estadounidense que se estrelló en 1944 en el mar Adriático, junto a la isla de Vis, en Croacia, según informó ayer The Associated Press. "Hemos encontrado restos humanos, pero no podemos decir nada hasta que no se haya realizado un análisis más detallado", indica el arqueólogo Mate Parica, de la Universidad de Zadar. El avión siniestrado fue hallado a unos 40 metros de profundidad en 2010, tras una búsqueda de 17 años.

The Tulsamerican, el último bombardero B-24 Liberator construido por la Douglas Aircraft Company en Tulsa, en el estado de Oklahoma, se hundió en el mar Adriático el 17 de diciembre de 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial. El avión fue alcanzado tras un bombardeo en la Polonia ocupada por los nazis y finalmente se estrelló en aguas de Croacia, que entonces era un régimen títere controlado por la Alemania nazi. Tres miembros de la tripulación, formada por diez personas, perecieron en el accidente aéreo. Estados Unidos sigue buscando los restos de unos 200 individuos que murieron en combate en territorio croata.