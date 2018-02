Descubierta una antigua sepultura islámica en Barcelona

Una intervención arqueológica previa a un proyecto de instalación de una red de alcantarillado y un sistema de recogida neumática de basura ha permitido descubrir una sepultura islámica anterior al siglo XIII en la calle Antic de Sant Joan de Barcelona, entre el paseo del Born y la estación de França, según informó el Servei d'Arqueologia de Barcelona a finales de enero. Se trata de una fosa simple, excavada directamente en las arenas naturales, que contenía el esqueleto de un individuo orientado según los cánones islámicos: enterrado de lado y con el cráneo mirando al este, hacia La Meca. Los trabajos arqueológicos, dirigidos por Walter Alegría Tejedor, arrojan luz sobre una parte del antiguo barrio de la Ribera de los siglos XVII y XVIII, derribado durante la construcción de la Ciutadella borbónica.

No han aparecido elementos de un ajuar funerario ni otros materiales arqueológicos

El esqueleto corresponde a un individuo adolescente, cuyo género aún no se ha podido determinar debido a su precario estado de conservación, pero que aparentemente no presenta ninguna patología. Durante la excavación de la tumba no han aparecido elementos de un ajuar funerario ni otros materiales arqueológicos, por lo que no ha podido ser fechada con exactitud. La cronología estaría comprendida entre los siglos VIII y XI d.C. e incluso podría extenderse hasta el siglo XIII. Los pertinentes estudios antropológicos, además de la datación por radiocarbono, proporcionarán unas fechas más concretas. La sepultura estaría relacionada con la maqbara o necrópolis islámica asociada al extenso conjunto funerario localizado en el barrio de la Ribera, concretamente alrededor del mercado del Born, donde se han localizado hasta 20 sepulturas islámicas.