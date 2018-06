Desconcierto total: hallan un feto humano en la supuesta momia de un halcón

Una pequeña momia del Museo Maidstone (sureste de Inglaterra), inicialmente descrita como "un halcón momificado del periodo ptolemaico", sorprendió a los expertos en 2016, cuando el museo realizó una tomografía computarizada de esta y otras momias de la colección: en su interior identificaron un feto humano. Andrew Nelson, un experto en momias de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá), realizó un escaneado detallado de la momia y, sin tener que desenvolverla ni dañarla, reveló un raro ejemplo de malformación fetal, que debió de ser una tragedia para su familia hace 2.100 años: un niño que nació muerto cuando la madre llevaba entre 23 y 28 semanas de gestación y con un defecto de nacimiento grave conocido como anencefalia, que se caracteriza por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo.

Nelson reunió un equipo interdisciplinario para examinar e interpretar las imágenes, durante un escaneado de alta resolución, el más importante que se ha realizado a una momia fetal, según informaba la Universidad de Ontario Occidental en un comunicado del 31 de mayo. Las imágenes muestran unos dedos de las manos y de los pies bien formados, pero unas malformaciones graves en el cráneo. "Toda la parte superior de su cráneo no está formada. Los arcos de las vértebras de su columna no están cerrados. Los huesos del oído están en la parte trasera de su cabeza", describe Nelson. Una parte de la bóveda craneal nunca se formó y "probablemente no había un cerebro de verdad". Esta es una de las dos momias conocidas con anencefalia, la otra fue descrita en 1826. La investigación aporta información sobre la dieta materna (la anencefalia puede producirse por la falta de ácido fólico, que se encuentra en las verduras de hoja verde) y también abre nuevos interrogantes: "¿La momificación fue realizada porque los fetos tenían valor como talismanes?", se pregunta Nelson.