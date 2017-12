Aquí vivió Howard Carter en Londres, tras el hallazgo de la tumba de Tutankamón

Más conocida es la casa de Howard Carter (1874-1939) en la necrópolis tebana, donde residió cuando descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, pero fue en esta vivienda, mucho más lujosa, situada en South Kensington (Londres) junto al Royal Albert Hall, donde vivió cómodamente durante los años treinta y hasta el final de su vida, tras haber realizado el que probablemente sea el hallazgo más sensacional de la historia de la arqueología.

La suntuosa vivienda ubicada en Albert Court, en Prince Consort Road, está en venta por 9.750.000 libras (unos 11 millones de euros), según reveló ayer la página web del Daily Mail. La agencia inmobiliaria Russell Simpson explica a National Geographic que Albert Court "es uno de los primeros edificios de viviendas con grandes y lujosos apartamentos construidos expresamente en Londres, alrededor de 1890", es decir, cuando Carter aún era joven.

Howard Carter nació el 9 de mayo de 1874 en el número 10 de Rich Terrace (hoy Richmond Mansions, en Old Brompton Road), también en Kensington, y posteriormente vivió en el número 19 de Collingham Gardens, donde una placa recuerda su estancia: "Howard Carter, 1874-1939, el egiptólogo y descubridor de la tumba de Tutankamón vivió aquí". Carter descubrió la tumba del rey Tutankamón y en los años treinta, ya retirado de la arqueología, vivió plácidamente en Albert Court hasta que murió de un linfoma. El espléndido apartamento, utilizado por la Real Fuerza Británica (RAF) durante la Segunda Guerra Mundial, tiene cinco habitaciones, tres baños, tres salas de recepción y vistas al Royal College of Music. Carter murió rico y famoso, pero no recibió honores públicos ni de los británicos ni de otros gobiernos.