El agua de mar refuerza el antiguo hormigón romano

Imagen microscópica que muestra el material grumoso y aglomerante de calcio, aluminio, silicato e hidrato que se forma al mezclarse la ceniza volcánica, la cal y el agua de mar. Se aprecian los cristales de tobermorita aluminosa aparecidos en la matriz de cementación. "C-A-S-H" corresponde a "calcium-aluminum-silicate-hydrate".

Foto: courtesy of Marie Jackson / The University of Utah