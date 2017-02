Leucismo, no albinismo

En esta imagen podemos apreciar a los cuatro extraños cachorros de león blanco, Panthera leo krugeri, de apenas 6 semanas de edad, nacidos el pasado 25 de diciembre en el Zoológico de Magdeburgo, Alemania.

Un comunicado emitido por la institución informaba de que los cuatro pequeños se encuentran en un perfecto estado de salud. Tres de los felinos pesan ahora más de 6 kilogramos; el mayor de ellos alcanza los 8.

Más información Convivir con leones

Según el Global White Lion Protection Trust, los animales no son albinos, sino que deben su níveo pelaje una rareza genética desarrollada por la especie en el área de Timbavati, en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. La particularidad genética que determina el color del pelaje de estos animales recibe el nombre de leucismo y esta motivada por un gen recesivo. Al contrario que ocurre con el albinismo, los ojos de estos animales siguen manteniendo su coloración normal. Del mismo modo tampoco son mas sensibles a la luz del sol, ya que no carecen por completo del pigmento que actúa como protección ante la radiación - la melanina- si no solo en una parte proporcional.