Estas son las mejores fotografías submarinas del año

Carolina del Norte, Estados Unidos

Fotografía ganadora en la categoría: Portraits

Siempre anhelo bucear entre los tiburones tigre de aspecto fiero, pero dóciles que frecuentan los restos del naufragio del CaribSea. Este día, cuando descendí a los restos del barco, no podía creer lo que estaba viendo. Millones de peces diminutos, se agruparon en una enorme esfera por encima del naufragio: docenas de tiburones tigres serpenteaban perezosamente entre los peces. Mientras nadaba lentamente hacia el centro del banco, levanté la vista y la presencia de un tiburón a unos pies sobre mí. Nadé sobre mi espalda, tratando de no asustarle. Mientras me movía por el agua, el banco de de peces se separó, regalándome el enfoque de la parte inferior de este hermoso tiburón y también una de las experiencias más increíbles que he tenido hasta ahora como fotógrafo submarino.

Foto: Tanya Houppermans / Underwater Photographer of the Year 2018