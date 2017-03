"Vessels of a healthy mini-pig eye"

Técnica utilizada: tomografía computarizada (TC) e impresión 3D.

Modelo en 3D del ojo de un minicerdo o cerdo tacita de té (Sus scrofa domesticus). La oquedad en el lado derecho de la imagen corresponde con la pupila; la abertura que permite que la luz entre en el ojo. Los vasos sanguíneos mostrados son los artífices de transportar energía y alimento a los músculos que rodean el iris, la parte que controla la cantidad de luz que entra en el ojo. Los vasos más pequeños que pueden observarse tienen de unos 20 a 30 micrómetros -0,02-0,03 mm- de diámetro. Los vasos más grandes son los responsables de la alimentación de la retina, la región encargada de la detección de la luz en la parte posterior del ojo.

Foto: Peter M.Maloca, OCTlab at the University of Basel and Moorfields Eye Hospital, London / Christian Schwaller; Ruslan Hlushchuk, University of Bern / Sébastien Barré