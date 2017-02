Una muestra con dibujos de Santiago Ramón y Cajal recorre Estados Unidos y Canadá

El médico español Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia moderna, desentrañó los misterios de la estructura del cerebro

Una muestra itinerante con dibujos del médico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), considerado el padre de la neurociencia moderna y galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1906, recorrerá varias universidades y museos de Estados Unidos y Canadá durante más de dos años, según informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que colabora en la organización de la muestra. La exposición se puede visitar actualmente, desde el pasado 28 de enero y hasta el próximo 21 de mayo, en el Museo de Arte Weisman, de la Universidad de Minnesota, cuyo edificio espectacular fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry. El museo explica en un comunicado que "los neurocientíficos consideran a Cajal tan importante para su disciplina como lo es Einstein para la física".

Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón (Navarra) y residió en varios lugares a lo largo de su vida: Jaca, Huesca, Zaragoza, Cuba, Valencia, Barcelona y Madrid, entre otros sitios. Cajal combinó sus habilidades científicas y artísticas para crear unos dibujos sumamente detallados con los que expuso su teoría: que el tejido cerebral está compuesto por células individuales, o neuronas, y que todas las células nerviosas terminan libremente y se comunican entre sí por contacto y no por continuidad. El médico español desarrolló su concepción sobre el cerebro físico examinando capas finas del órgano bajo un microscopio y, aunque eran tejidos muertos, constantemente buscó nuevas formas para explicar la energía, el movimiento y la vida. Incluso recurrió a la fotografía estereoscópica para obtener imágenes en tres dimensiones de las células nerviosas.

La exposición The Beatiful Brain: The Drawings of Santiago Ramón y Cajal, la mayor muestra de sus dibujos fuera de España, reúne ochenta ilustraciones, muchas de ellas nunca antes vistas en Estados Unidos, además de primeras ediciones de libros científicos, instrumental científico y fotografías que reflejan el estado actual de las investigaciones en el campo de la neurociencia. La editorial Abrams ha publicado un libro en color que recoge los ochenta dibujos de la muestra junto a una breve explicación, así como ensayos de la vida de Cajal y de sus contribuciones científicas. La exposición viajará a continuación a la Galería de Arte Morris y Helen Belkin, en Vancouver, en Canadá.