El rover Curiosity halla moléculas orgánicas durante sus perforaciones en Marte

El rover Curiosity de la NASA ha hallado moléculas orgánicas en rocas sedimentarias de 3.000 millones de años de antigüedad cercanas a la superficie de Marte, por lo que en un pasado remoto puede que el planeta tuviera las condiciones necesarias para la vida, según ha revelado hoy la NASA. El vehículo de exploración espacial realizó perforaciones en unas rocas sedimentarias que se encuentran en cuatro zonas del cráter Gale. Estas rocas sedimentarias, denominadas lutitas, se formaron gradualmente hace miles de millones de años a partir del sedimento que se acumuló en el fondo de un antiguo lago. Las muestras rocosas han sido analizadas con el instrumento SAM (Análisis de Muestras en Marte) del Curiosity, que usa un horno para calentar las muestras y liberar las moléculas orgánicas de las rocas pulverizadas.

"Curiosity no ha determinado la fuente de estas moléculas orgánicas", explica Jennifer Eigenbrode, del Goddard Space Flight Center de la NASA y la principal autora de un estudio que ha sido publicado el 8 de junio en Science. Una molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono e hidrógeno y que también puede contener oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Las moléculas orgánicas están habitualmente asociadas con la vida, pero también pueden ser creadas por procesos no biológicos y no tienen por qué ser necesariamente indicadores de vida. "La superficie marciana está expuesta a la radiación procedente del espacio. Tanto la radiación como los productos químicos fuertes descomponen la materia orgánica. Hallar antiguas moléculas orgánicas en los cinco centímetros superiores de roca que fue depositada cuando Marte pudo ser habitable es un buen augurio para aprender la historia de las moléculas orgánicas en Marte con las futuras misiones que perforarán a mayor profundidad", afirma Eigenbrode.

Por último, otro estudio publicado también el 8 de junio en Science, describe el descubrimiento de unas variaciones estacionales en el metano de la atmósfera marciana durante casi tres años marcianos, es decir, casi seis años terrestres. La interacción química del agua y la roca pudo haber generado el metano, pero los científicos no pueden descartar la posibilidad de unos orígenes biológicos. Los nuevos resultados muestran que los niveles inferiores de metano dentro del cráter Gale aumentan repetidamente durante los cálidos meses veraniegos y descienden durante el invierno cada año. "Esta es la primera vez que vemos algo que se repite en la historia del metano, por lo que podemos aferrarnos a algo e intentar entenderlo", comenta Chris Webster, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y el principal autor del estudio.