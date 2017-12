Revelado al mundo el esqueleto de 'Australopithecus' más completo

La Universidad del Witwatersrand en Johannesburgo ha presentado hoy a Little Foot, el antepasado humano fosilizado prácticamente completo y más antiguo de Sudáfrica, según la Wits University. Little Foot es el único fósil conocido de Australopithecus prácticamente completo. El profesor Ron Clarke, de la Wits University, descubrió en los años noventa cuatro pequeños huesos del pie, de ahí el apodo de Little Foot, en el conjunto de cuevas de Sterkfontein, cerca del poblado de Krugersdorp y al noroeste de Johannesburgo. Little Foot es, con diferencia, el esqueleto más completo que se ha descubierto de un antepasado nuestro de hace más de 1,5 millones de años. También es el homínido fosilizado más antiguo del sur de África , de 3,67 millones de años de antigüedad.

"Mis asistentes y yo hemos trabajado cuidadosamente limpiando los huesos en bloques de brecha [una roca sedimentaria detrítica] y reconstruyendo el esqueleto completo hasta hoy", afirma Clarke. En los 20 años transcurridos desde el descubrimiento, en julio de 1997, los investigadores han trabajado minuciosamente para excavar y preparar el fósil. Es la primera vez que se excava un esqueleto prácticamente completo, de un ancestro prehumano procedente de una cueva de Sudáfrica, en el lugar en el que quedó fosilizado.

"Este descubrimiento es un motivo de orgullo para todos los africanos. África no sólo es el lugar en el que se acumula el antiguo patrimonio fósil para las personas de todo el mundo, sino que también es la fuente de todo lo que nos hace humanos, incluidas nuestras proezas tecnológicas, nuestras habilidades artísticas y nuestro intelecto supremo", expresa Robert Blumenschine, científico jefe de The Palaeontological Scientific Trust (PAST), que ha financiado las excavaciones, la limpieza, reconstrucción, moldeado y análisis del esqueleto, que por primera vez puede ser contemplado por los medios nacionales e internacionales. Los resultados de los estudios que se están llevando a cabo se publicarán "en una serie de artículos científicos de gran impacto, en revistas científicas internacionales y en un futuro cercano", según el comunicado de la Wits University.