Primera luz de ESPRESSO, el buscador de planetas de nueva generación

Esta colorida imagen muestra datos espectrales de la luz primera del instrumento ESPRESSO, instalado en el VLE - Very Large Telescope- Chile. La luz de una estrella ha sido dispersada en los colores que la componen. Esta visión ha sido coloreada para indicar cómo cambian las longitudes de onda a través de la imagen, pero no son exactamente los colores que apreciaríamos visualmente. Los huecos oscuros son fenómenos resultantes del modo en que se toman los datos y no son reales.

Foto: ESO / ESPRESSO Team