Platos de algas

A veces llamadas «vegetales marinos», existen buenas razones más allá de la gastronomía para tenerlas en consideración. El kelp, en particular, tiene el potencial de reducir en enorme medida la acidificación del océano. Propio de aguas costeras frías, crece con rapidez sin necesidad de fertilizantes, y absorbe el dióxido de carbono –que puede agravar el cambio climático– además de los excesos de nitrógeno y fósforo. El problema, no obstante, es que no existe en cantidad suficiente.

Y ahí entra en escena su cultivo. China lidera el sector: en 2015 produjo más deapunta, ecólogo marino de la. Japón y Corea del Sur también tienen granjas de kelp desde hace siglos.Según Oyinlola, si el cultivo marino se expande, «podría secuestrar miles de millones de». Y esa expansión podría traducirse en más biodiversidad : solo en California los investigadores han descubierto que los «bosques» naturales de kelpEl kelp y otras algas son ricas en minerales y fibra, y tienen propiedades espesantes. Por todo ello se usan como ingredientes de productos cosméticos y vitamínicos y para alimentar ganado y peces de acuicultura. También aparecen cada vez en más platos como un ingrediente fresco y sostenible.