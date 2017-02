Las fotos más detalladas jamás tomadas de los anillos de Saturno

La sonda Cassini continúa haciendo historia y acaba de enviar las fotografías más cercanas y detalladas de los impresionantes anillos helados de Saturno

Aunque las imágenes se parezcan más a un cuadro de Pollock, Picasso o Mondrian, la verdad es que se tratan de. Como explica Matthew Tiscareno , uno de los científicos que trabajan en el proyecto de estudio de los anillos de Saturno en el Instituto SETI, "estas imágenes cercanas muestran una visión completamente nueva en los anillos de Saturno, y en los próximos meses esperamos recibir más datos sobre otras partes de los anillos que están más cerca del propio planeta".

La misión Cassini-Huygens es uno de los proyectos más fructíferos de toda la historia de la exploración espacial. Fue lanzada en octubre de 1997 y no llegó a Saturno hasta 2004 tras un largo periplo por el espacio de más de siete años. Aunque no fue el primer invento humano que llegaba a este planeta del sistema solar sí que fue el primer artefacto que consiguió orbitarlo y estudiar más a fondo cómo se comporta Saturno, las lunas que no paran de girar a su alrededor y sus archiconocidos anillos.

Gracias a él sabemos que en Encelado, una de las lunas de Saturno, existen géiseres en su superficie, que otra de sus lunas, Titán, existen lagos de metano líquido, que el polo norte del planeta cambia de color… Sin embargo su ocaso está cada día más cerca y morirá quemada en la atmósfera del gigantesco Saturno a lo largo de 2017. Eso sí, los científicos todavía esperan que la sonda envíe algunos nuevos e interesantes datos antes de que esto ocurra.