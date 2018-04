El Hubble detecta la estrella más lejana

La imagen muestra el enorme cúmulo de galaxias MACS J1149.5+223, cuya luz ha necesitado más de 5.000 millones de años en llegar hasta nosotros.

Imagen: NASA, ESA, S. Rodney (John Hopkins University, USA) and the FrontierSN team; T. Treu (University of California Los Angeles, USA), P. Kelly (University of California Berkeley, USA) and the GLAS