10 grandes acontecimientos científicos de 2017

Los trilobites son algunas de las criaturas más antiguas de nuestro planeta, un grupo de artrópodos marinos primitivos que hace entre 541 y 252 millones de años, durante la era Paleozoica, ocuparon los mares y los océanos: primero habitaron en aguas profundas y, millones de años después, sobrevivieron en aguas someras hasta que finalmente se extinguieron. Los fósiles de trilobites descubiertos o examinados en 2017 han proporcionado información muy valiosa sobre estos animales extintos. En enero, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) anunció un estudio que describe las patas y las estructuras digestivas de la especie Megistaspis (Ekeraspis) hammondi, un trilobites de hasta treinta centímetros de longitud dotado de una larga espina caudal. Los investigadores creen que muchos trilobites usaban sus patas anteriores para excavar, manteniendo la cabeza inclinada hacia abajo y dejando tras de sí un doble surco con los arañazos impresos por las espinas de estos apéndices anteriores (más información aquí). El mismo mes de enero, la Universidad Western Illinois anunció el hallazgo del primer fósil de trilobites con una carga de huevos diminutos también fosilizados. En la imagen superior aparece el trilobites Triarthrus eatoni, de unos 450 millones de años de antigüedad, con un conjunto de nueve huevos, de tamaño esférico o elíptico, en la parte derecha de la cabeza (más información aquí). Y en diciembre, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences anunció el hallazgo de un fósil de trilobites hallado en Estonia, de hace unos 524-526 millones de años, uno de los más antiguos del mundo, que muestra la estructura celular del ojo compuesto y también su funcionamiento y los rasgos que lo diferencian de un ojo compuesto actual. Los ojos fosilizados de este trilobites son los ojos compuestos más antiguos que se conocen (más información aquí).

Foto: Western Illinois University