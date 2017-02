Descubierto un fósil de pingüino gigante de 61 millones de años de antigüedad

El fósil de pingüino gigante, correspondiente al pie izquierdo, se formó en la arena marina de la actual isla Sur de Nueva Zelanda cuatro millones de años después de la extinción de los dinosaurios

El hallazgo reciente de unos huesos fosilizados del pie izquierdo de un pingüino gigante del Paleoceno medio demuestra que "los pingüinos alcanzaron un tamaño enorme en su historia evolutiva temprana, hace unos sesenta millones de años", revela Gerald Mayr, del Museo Senckenberg de Historia Natural (Frankfurt am Main) y principal autor de un estudio publicado el jueves pasado en The Science of Nature. El fósil en cuestión, un tarsometatarso izquierdo con las falanges del pie, corresponde a un pingüino gigante de unos 150 centímetros de altura que era casi tan grande como la especie Anthropornis nordenskjoeldi, el fósil de pingüino más grande que se ha encontrado, que vivió en la Antártida en una época posterior, hace entre 45 y 33 millones de años.

El nuevo fósil, descrito por Mayr y sus colegas del Museo Canterbury en Nueva Zelanda, fue descubierto en uno de los yacimientos de fósiles que hay a lo largo del río Waipara, en la isla Sur de Nueva Zelanda. Estos yacimientos de fósiles aviares, de importancia mundial, se formaron en la arena marina cuatro millones de años después de la extinción de los dinosaurios. "El hallazgo demuestra que la diversidad de pingüinos a comienzos del Paleoceno era claramente mayor de lo que creíamos anteriormente", dice Mayr. "Esta diversidad indica, además, que los primeros representantes de los pingüinos aparecieron ya durante la era de los dinosaurios, hace más de 65 millones de años", añade.