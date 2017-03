¿Cuándo se formó el río Amazonas?

Un nuevo estudio data el nacimiento del río más caudaloso del mundo en más de 9 millones de años

El río Amazonas contribuye con una quinta parte del suministro total de agua dulce a los océanos globales y tiene la mayor cuenca de drenaje de todos los ríos del mundo. Conocer del proceso de formación de un río de tamaña magnitud puede revelar una valiosa información sobre la evolución de la geografía sudamericana y a su vez aportar nuevos datos para entender el desarrollo histórico de la flora y fauna de la Amazonia, en la actualidad el bosque tropical más extenso del mundo.

De este modo, el momento en que se formó el río Amazonas sigue siendo en la actualidad objeto de debate entre los expertos en la materia. Sin embargo ahora, en un nuevo estudio: “The Amazon at sea: Onset and stages of the Amazon River from a marine record, with special reference to Neogene plant turnover in the drainage basin” llevado a cabo conjuntamente por investigadores de las universidades de Ámsterdam y Brasilia, y publicado hace unos días en la revista Global and Planetary Change, se estima que la edad de su formación puede fecharse entre hace 9 y 9,4 millones de años.

El abanico submarino del Amazonas es un extenso depósito de sedimentos que se ubica en su desembocadura, a las orillas del océano Atlántico, en la costa de Pará, Brasil. Dicho estudio se fundamentó en el análisis geológico y palinológico –del polen- de esos sedimentos depositados durante millones de años. Estos se obtuvieron a partir de una perforación para la extracción de hidrocarburos de más de 4,5 kilómetros de profundidad.

Los resultados obtenidos por los investigadores muestran un cambio notable en la naturaleza de los sedimentos y los restos vegetales fechado en el mioceno tardío, hace entre 9 a 9,4 m.a.. La interpretación de estos datos apunta a una variación en el régimen de alimentación del río, que pasó de obtener su caudal únicamente de las tierras bajas tropicales de Sudamérica, a ampliar su cuenca hasta la cordillera de los Andes dando lugar a la etapa transcontinental del Amazonas.

Los nuevos datos ponen en entredicho las dataciones anteriores, las cuales giraban en torno a los 1,5 y 2,5 m.a.

"Hemos podido deducir la edad del río estudiando los cambios en la composición de los sedimentos del abanico submarino del Amazonas . Es aquí donde los materiales transportados por el río se han depositado a lo largo del tiempo, y cuya transición nos ha permitido registrar con precisión su historia evolutiva”, comenta el profesor Farid Chemale de la Universidad de Brasilia. “Esto fue posible gracias a la aplicación de técnicas analíticas de alta resolución que no se habían realizado previamente en la región", añade.

Del mismo modo, el estudio de los cambios en la fracción vegetal de los sedimentos ofrece una hipótesis novedosa sobre los cambios de vegetación que tuvieron lugar a lo largo del tiempo en la cuenca del Amazonas. Particularmente, los investigadores apuntan a que un aumento en los restos de hierba sugieren que el levantamiento de las montañas andinas y los cambios climáticos que se produjeron durante el periodo Cuaternario, tuvieron un impacto significativo en la composición del paisaje, propiciando las condiciones idóneas para el establecimiento de grandes pastizales.

La doctora Carina Hoorn, autora principal del estudio e investigadora del Instituto para la Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas de Universidad de Amsterdam afirma que: "los cambios detectados en el registro de sedimentos nos conducen a la tentadora pregunta de si la región amazónica podría haber cambiado dramáticamente durante el enfriamiento global de Plio-Pleistoceno (~2,5 m.a.)".

"Nuestros datos confirman una antigüedad para el río Amazonas de entre 9 y 9,4 m.a. y también apuntan a una expansión de pastizales durante el Pleistoceno hasta ahora no contemplado. Investigaciones adicionales en tierra y mar pueden darnos más respuestas, pero requerirán futuras inversiones en perforaciones continentales y marinas”, concluye.