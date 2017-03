Un cráneo hallado en Portugal tiene 400.000 años y una combinación de rasgos única

El cráneo de Aroeira representa una de las primeras poblaciones achelenses de Europa y demuestra la diversidad y complejidad de la especie humana durante el Pleistoceno Medio

Un cráneo de unos 400.000 años de antigüedad, descubierto en la gruta de Aroeira, en el centro de Portugal, es "el cráneo del Pleistoceno Medio más occidental de Europa y uno de los fósiles más antiguos de esta región asociado con herramientas achelenses", según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que participan la Universidad de Lisboa, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. "El fósil Aroeira 3, como ha sido designado, pertenece a la cultura achelense, originada en África hace más de un millón de años, pero los vestigios hallados en Europa tienen menos de 500.000 años. El cráneo de Aroeira representa una de las primeras poblaciones achelenses de Europa, junto con los restos de la Sima de los Huesos de Atapuerca, en España, y de Tautavel, en Francia", afirma João Zilhão, el director de las excavaciones.

El cráneo conserva la mayor parte de la mitad derecha de la bóveda craneal (con la excepción del hueso occipital) y un fragmento del maxilar superior con una parte del suelo nasal y dos molares fragmentarios. El fósil fue hallado junto a restos de huesos quemados, que sugieren un control del uso del fuego, además de restos de fauna cazada por los habitantes de la cueva y abundantes herramientas de sílex y cuarcita, entre ellas numerosos bifaces, que son antiguas hachas de mano.

"El cráneo de Aroeira 3 muestra varias características propias de los cráneos europeos de comienzos del Pleistoceno Medio. Sin embargo, la combinación de rasgos que presenta no se había visto en otro individuo del Pleistoceno Medio", declaran los investigadores. "Esa etapa de la evolución humana fue, por tanto, un proceso mucho más complejo de lo que se creía hasta ahora", asevera Zilhão.