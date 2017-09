Conoce a los ganadores Insight Astronomy Photographer of the Year 2017

Ganador absoluto en la categoría: Our moon

Esta imagen hiper-saturada muestra la superficie nuestra luna lunar desde un punto de vista diferente. En ella podemos observar el cráter de Tycho, el cual esta dotado de una sombra ligeramente azulada característica de los cráteres más jóvenes en la luna.

Budapest, Hungría, 12 de diciembre de 2016

250 mm f/4 reflector telescope at f/10, Sky-Watcher EQ6 mount, ZWO ASI290MM and Sony SLT A99V cameras, composite of 5000 monochrome frames and 50 colour frames

Foto: László Francsics