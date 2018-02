El agua en la Luna podría ser inmóvil y estar ampliamente distribuida

Un nuevo análisis de datos obtenidos por orbitadores lunares "ha revelado unas características espectrales coherentes con la presencia de OH o H 2 O en la superficie lunar", comienza explicando un estudio publicado en Nature Geoscience y dirigido por Joshua Bandfield, del Space Science Institute en Boulder, en el estado de Colorado. El nuevo análisis de datos ha hallado evidencias de que, si efectivamente hay agua en la Luna, está ampliamente distribuida por la superficie y no está confinada en los cráteres sombreados cercanos a los polos. El agua parece estar presente tanto de día como de noche, aunque no tiene por qué ser fácilmente accesible.

El hallazgo de agua generalizada y relativamente inmóvil en la Luna sugiere que podría estar presente principalmente como OH (grupo hidroxilo), más reactivo que el H 2 O (agua). El OH está formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, mientras que el H 2 O está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidroxilo "no es tan atractivo como el agua en caso de mantener una estación lunar", comenta Michael Poston, coautor del estudio. El hidroxilo tendría que ser extraído de los minerales para ser usado.

"El próximo paso consiste en saber si es agua, hidroxilo o las dos cosas", reflexiona Poston