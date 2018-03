El adiós a Stephen Hawking

El mundo de la ciencia está de luto. El científico más importante y mediático del siglo XXI, Stephen Hawking, ha fallecido en su casa de Cambridge a los 76 años. Tras ser diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) a los 21 años Hawking no se dio por vencido, y a pesar de las dificultades de su enfermedad, luchó toda su vida por mejorar el conocimiento del universo que nos rodea, hasta el punto de convertirse en uno de los astrofísicos y divulgadores más respetados del mundo. Tanto que no solo reconocidos estudiosos del mundo de la cosmología han dado su último adiós a través de las redes sociales, sino que miles de personas se han lanzado a mostrar su admiración por él.

Y el destino parece que es demasiado caprichoso en ciertas ocasiones. Justo hoy, 14 de marzo, se celebra el Día de Pi (al coincidir dicho número con el día y el mes, 3/14), nació Albert Einstein en Alemania en 1879, nació el astrónomo Giovanni Schiaparelli, nació y murió Félix Rodríguez de la Fuente, nació el Nobel de Medicina Paul Ehrlich...

Y así lo han señalado numerosos divulgadores como Santi García Cremades o Manuel Hernan (cienciakanija) a través de sus respectivas cuentas de Twitter.

Otros organismos y personajes han sido menos observadores. Algunos han apuntado la importancia del científico en la comprensión de los agujeros negros y el horizonte de sucesos. Otros simplemente se han limitado a despedirse de forma simple y sincera. Y en el caso del CSIC han tirado de hemeroteca para demostrar la importancia de Hawking a nivel científico.

Y es que como ha explicado su amigo y divulgador Neil deGrasse Tyson, "Su muerte ha dejado un vacío intelectual en su estela. Pero no está vacío. Piense en ello como una especie de energía de vacío que impregna el tejido del espacio-tiempo que no puede medir. Stephen Hawking, RIP 1942-2018.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt